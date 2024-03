Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 5 marzo 2024 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 5 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

La transizione energetica è fondamentale per proteggere il pianeta e contrastare i cambiamenti climatici. Ma è un passaggio complesso e costoso: chi paga il conto della decarbonizzazione? Quali sono le soluzioni più adatte per fare a meno dei combustibili fossili? La politica sta affrontando in modo efficacie questa sfida? Se ne parla nella puntata di Petrolio in onda questa sera.

Ospiti saranno Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, l’economista Carlo Cottarelli, Esma Cakir, giornalista turca e Presidente dell’Associazione Stampa Estera, gli scienziati Nicola Armaroli e Piero Martin e Padre Paolo Benanti. Duilio Giammaria ha visitato l’Agenzia Spaziale Europea: si scoprirà l’impatto del biogas sul territorio e si vedrà una casa totalmente alimentata da energie rinnovabili. Si andrà poi in Norvegia, che si propone di diventare la “batteria d’Europa”. Petrolio vi aspetta questa sera, 5 marzo 2024, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.