Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 2 aprile 2024 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 2 aprile 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

La vita si allunga e gli italiani sono tra i più longevi del mondo, ma longevi si nasce o si diventa? Questa sera a Petrolio si parla dell’importanza dello stile di vita, dell’attività fisica e della corretta alimentazione, ma anche dell’uso, a volte, improprio dei farmaci, con il novantacinquenne Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto “Mario Negri”. La seconda parte del programma sarà, invece, dedicata alla sicurezza stradale e alla vivibilità nelle città con storie di vittime di incidenti, dopo l’approvazione della Camera del nuovo Codice della strada. A discutere di sostenibilità e di come cambiare in modo green gli spostamenti nelle metropoli, Massimiliano Fuksas, architetto e urbanista, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Paola Giannotti, la donna che ha circumnavigato il mondo con la sua bici.

La terza e ultima parte tratterà la vicenda, ancora drammaticamente aperta, di Ilaria Salis in Ungheria. Duilio Giammaria ne parlerà in studio con Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, e con Ilaria Cucchi, senatrice di Sinistra Italiana. Petrolio vi aspetta questa sera, 2 aprile 2024, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.