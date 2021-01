Peter Rabbit: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Peter Rabbit: tutto quello che c’è da sapere sul film

Peter Rabbit è un film d’animazione del 2018 in onda in prima visione su Rai 2 questa sera, 3 gennaio 2021, dalle 21. La pellicola è un adattamento della serie Peter coniglio tratta dal racconto di Beatrix Potter. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Peter Rabbit? Scopriamolo insieme.

Trama

Peter Rabbit è un simpatico coniglio che insieme alle sue sorelle/gemelle Coda-Tonda, Flopsy Rabbit e Mopsy Rabbit e suo cugino Benjamin Bunny combinano un sacco di guai nell’orto del burbero Thomas McGregor Sr. con sono in costante lotta. Dopo l’ennesimo scherzo McGregor si rivolge a Bea per minacciare i conigli. Nonostante gli avvertimenti Peter entra di nuovo nell’orto del signor McGregor, dove viene tuttavia catturato. Il vicino però muore e Peter, pensando di averlo ucciso, invita le sorelle nell’orto insieme a tutti gli animali per una festa. A ereditare la casa di McGregor è il pro-nipote che al suo arrivo, dopo aver sistemato la casa, incontra Bea stringendo subito un’amicizia. L’uomo e il coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni dell’adorabile amante degli animali.

Peter Rabbit: il cast del film

Vediamo insieme gli interpreti principali del cast del film questa sera in prima visione su Rai 2, con gli attori e i relativi personaggi interpretati. Di seguito anche i doppiatori italiani:

Domhnall Gleeson: Thomas McGregor

Rose Byrne: Bea

Sam Neill: Sig. McGregor

Marianne Jean-Baptiste: Direttore Generale

Felix Williamson: Derek

Doppiatori:

Nicola Savino: Peter Rabbit

Emiliano Coltorti: Thomas McGregor

Valentina Favazza: Bea

Bruno Alessandro: Sig. McGregor

Silvia Tortarolo: Direttore Generale

Sergio Lucchetti: Derek

Alessia Amendola: Coda-Tonda

Francesca Manicone: Flopsy Rabbit

Domitilla D’Amico: Mopsy Rabbit

Edoardo Stoppacciaro: Benjamin Bunny

Antonio Palumbo: Jeremy Fisher

Alessia Rubini: Jemima Puddle-Duck

Marco Fumarola: Tommy Brock

Francesca Draghetti: Sig.ra Tiggy-Winkle

Paolo Macedonio: Sig. Tod

Sacha Pilara: Felix D’Eer

Stefanella Marrama: Josephine Rabbit

Rodolfo Traversa: Sig. Rabbit

Nanni Baldini: Johnny Town-Mouse

Oreste Baldini: JW, il gallo

Peter Rabbit: trailer

Ecco il trailer ufficiale di Peter Rabbit, film d’animazione del 2018 per tutta la famiglia.

Streaming e tv

Dove vedere Peter Rabbit in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 3 gennaio 2021 – alle ore 21 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

