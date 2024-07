Perfetti sconosciuti: trama, cast, colonna sonora e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 14 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Perfetti sconosciuti, film del 2016 diretto da Paolo Genovese. Un cult del cinema italiano, che ha avuto remake in tutto il mondo. Nel cast attori come Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Edoardo Leo e Anna Foglietta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre Sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Nel corso di una cena, che riunisce un gruppo di amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo controllasse il contenuto del cellulare dell’altro. Tra una portata e l’altra, Eva si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell’altro. Propone così una sorta di gioco: ognuno di loro dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e ogni chiamata o messaggio che arriverà nel corso della serata dovrà essere condiviso pubblicamente con gli altri.

Tutti decidono di partecipare, secondo la trama di Perfetti sconosciuti, ma ben presto quello che doveva essere un semplice gioco si trasforma in una vero e proprio massacro. Infatti verranno a galla una serie di verità e di segreti inconfessabili che potrebbero distruggere completamente il rapporto tre le varie coppie e l’amicizia fra tutti i commensali. Col procedere della serata, in maniera progressiva, tra momenti goliardici e altri di forte contrasto e tensione, verranno svelati i lati segreti di ognuno dei protagonisti, con la consapevolezza che pur conoscendosi tutti da tempo si ritroveranno ad essere dei “perfetti sconosciuti” in seguito a un colpo di scena inaspettato…

Perfetti sconosciuti: il cast del film

Un cast d’eccezione per una commedia corale che ha fatto il giro del mondo. Tra gli attori principali ricordiamo: Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Benedetta Porcaroli. Ecco l’elenco completo e i relativi personaggi interprati:

Kasia Smutniak: Eva

Marco Giallini: Rocco

Edoardo Leo: Cosimo

Alba Rohrwacher: Bianca

Valerio Mastandrea: Lele

Anna Foglietta: Carlotta

Giuseppe Battiston: Peppe

Benedetta Porcaroli: Sofia

Colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Maurizio Filardo (The Place, Il Premio, Beata Ignoranza). La colonna sonora include il brano “Perfetti Sconosciuti” premiato con un Nastro d’argento, interpretato da Fiorella Mannoia e scritto dalla stessa Mannoia insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.

1. Non ci conosciamo – Maurizio Filardo

2. Arrivo – Maurizio Filardo

3. Sofia – Maurizio Filardo

4. Non ci conosciamo (Bianca version) – Maurizio Filardo

5. Non ci conosciamo (Carlotta version) – Maurizio Filardo

6. Non ci conosciamo (Beppe version) – Maurizio Filardo

7. Non ci conosciamo (Eclissi version) – Maurizio Filardo

8. Perfetti sconosciuti – Fiorella Mannoia

Streaming e tv

Dove vedere Perfetti sconosciuti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 14 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.