Perfetti sconosciuti: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 3 luglio 2022, va in onda su Rete 4 Perfetti sconosciuti, un film diretto da Paolo Genovese e uscito nel 2016. Ha riscontrato forte successo tra pubblico e critica al punto da meritare svariati David di Donatello e Nastri d’argento. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Perfetti sconosciuti. Una sera degli amici scelgono di organizzare una cena tutti insieme eppure, quella che sembrava una scelta tranquilla in apparenza degenera e diventa un banco di tribunale. Eva e Rocco sono i proprietari di casa che organizzano la cena, ma da tempo sono in crisi e cercano di nasconderlo agli altri. Sofia è la loro figlia adolescente che ha un pessimo rapporto con sua madre. Tra gli altri ospiti seduti a tavola c’è Bianca che è sposata con Cosimo; Lele e Carlotta anche loro sposati e poi Peppe, ormai disoccupato. La cena si movimenta quando Eva chiede a tutti i commensali di fare un gioco: porre il proprio cellulare al centro del tavolo e leggere ad alta voce qualsiasi messaggio arriverà. Gli invitati accettano, alcuni con riluttanza, e da quel momento la situazione precipita.

Perfetti sconosciuti: il cast del film

Trattandosi di una storia corale, il film punta su un cast variegato. Di seguito vediamo chi sono i protagonisti:

Kasia Smutniak: Eva

Marco Giallini: Rocco

Edoardo Leo: Cosimo

Alba Rohrwacher: Bianca

Valerio Mastandrea: Lele

Anna Foglietta: Carlotta

Giuseppe Battiston: Peppe

Benedetta Porcaroli: Sofia

Streaming e TV

Dove vedere Perfetti sconosciuti in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta domenica 3 luglio 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.