Oggi è un altro giorno: ecco perché Serena Bortone conduce da casa

Perché Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno da casa? Molti fan della trasmissione di Rai 1 oggi, 21 marzo 2022, se lo stanno chiedendo. La risposta è semplice: “Ho qualche linea di febbre – ha detto la diretta interessata a inizio puntata -, ho fatto un tampone rapido ed è ed è uscita una leggera righina, quindi sto aspettando il molecolare”. La conduttrice del talk di Rai 1 è apparsa in buone condizioni e sorridente. Difatti non è stata sostituita ma ha deciso di condurre la puntata da remoto. “Ho un po’ di raffreddore, però sto bene dai”, ha detto Serena ai suoi ospiti.

Streaming e tv

