Perché Sanremo è Sanremo: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Perché Sanremo è Sanremo, documentario – coprodotto da Rai Documentari ed Eliseo Entertaiment – che parla della storia del Festival. L’evento che dopo 74 edizioni è sempre più giovane e che va ben oltre la musica. Per una settimana il Festival invade i palinsesti, i giornali e, da qualche anno, anche i social. Un fenomeno mediatico che riflette il sentiment del nostro Paese.

La storia della kermesse, i grandi successi, gli scandali, ma anche un evento drammatico e le pesanti polemiche. E poi, gli eventi politici e i fatti di cronaca che hanno attraversato l’Italia durante le varie edizioni, in un caleidoscopio di storie, canzoni , personaggi e comparse, raggruppate in un unico grande racconto popolare. Un viaggio all’insegna della musica, delle emozioni e della magia del palco dell’Ariston. Una serata speciale dedicata al Festival, firmata da Giovanni Filippetto e Michele Truglio.

Rivedremo quindi grandi esibizioni di ospiti e cantanti in gara, episodi, contestazioni, gioie e dolori. Tutto quello che abbiamo vissuto in 74 anni di Festival.

Streaming e tv

Dove vedere Perché Sanremo è Sanremo in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.