Per tutta la vita: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, martedì 27 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Per tutta la vita, film del 2021 diretto da Paolo Costella con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini e tanti altri attori italiani molto noti. È l’ultimo film in cui compare Renato Scarpa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La curia annulla tutti i matrimoni celebrati in una parrocchia nei precedenti nove anni, scoprendo che il prete che li aveva officiati era, in realtà, un truffatore. Il fatto si ripercuote su quattro coppie che, davanti all’eventualità di partecipare a un rito comune (indetto sempre dalla curia, per “riparare” al misfatto), colgono l’occasione per fare un bilancio sulla loro vita “coniugale”. Fra chi è subito pronto a risposarsi, chi non ama più il proprio partner e chi ha storie parallele, il film percorre le vicissitudini e le decisioni degli otto protagonisti.

Per tutta la vita: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Per tutta la vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Sara

Luca Bizzarri: Edo

Carolina Crescentini: Giada

Claudia Gerini: Viola

Paolo Kessisoglu: Mark

Filippo Nigro: Andrea

Claudia Pandolfi: Paola

Fabio Volo: Vito

Euridice Axen: Delia

Edoardo Brandi: Giulio

Ivana Monti: Ippolita, madre di Andrea

Renato Scarpa: Emilio, padre di Andrea

Pamela Villoresi: Angela, madre di Paola

Bebo Storti: avvocato di Vito

Viviana Colais: avvocato di Sara

Imma Piro: giudice

Ignazio Oliva: Don Giacomo

Alfredo Pea: maitre

Massimiliano Franciosa: regista radio

Cristina Moglia: direttrice Saccomanno

Streaming e tv

Dove vedere Per tutta la vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.