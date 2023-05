Chi è Peppe Quintale, il conduttore ospite di Oggi è un altro giorno: moglie, figli, carriera, anni, The Voice Senior, vita privata

Peppe Quintale è un noto conduttore televisivo e comico, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Popolarissimo in particolare nei primi anni Duemila, poi è un po’ sparito dalle scene, tanto che molti si sono chiesti che fine avesse fatto. Napoletano, classe 1963, il suo vero nome è Giuseppe Felice Quitale. Debutta in radio con Fiorello nel 1992 a W Radio DJ, dopo che da giovane aveva fatto l’animatore turistico. L’anno successivo sbarca in tv, alla conduzione di Miss Italia nel mondo.

Nel corso degli anni Peppe Quintale matura esperienze come conduttore sia in Rai che in Mediaset, con programmi come Le Iene, o da inviato per la trasmissione cult Quelli che il calcio. Dal 2006 al 2017 è stato direttore artistico de La3, la tv sui cellulari di 3 Italia, dove ha condotto anche una trasmissione settimanale di taglio comico sul campionato di calcio di Serie A. Nel 2008 lo vediamo a L’Isola dei Famosi come concorrente.

Dopo un periodo lontano dai riflettori della grande tv, rivediamo Peppe Quintale quest’anno, quando si presenta alle Blind Audition di The Voice Senior 2023 con Alta Marea di Antonello Venditti, scegliendo come coach Clementino. Nello stesso anno partecipa anche a Tali e Quali Show, di Carlo Conti. Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se è sposato.