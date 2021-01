Penso che un sogno così streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Beppe Fiorello

Questa sera, lunedì 11 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Penso che un sogno così, lo spettacolo di Beppe Fiorello, un viaggio che parte dal profondo Sud e attraversa l’Italia intera. Al fianco dell’attore sicialiano tanti ospiti, compreso il fratello Rosario. Dove vedere Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello, in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi (una sola puntata evento) – 11 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre.

Penso che un sogno così streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la serata – dopo la messa in onda – grazie alla funzione on demand.

Le parole di Beppe Fiorello

“Il racconto parte da molto lontano con un fatto apparentemente surreale sulla prima volta che da bambino ascoltai un brano di Modugno per via di un personaggio bizzarro del mio paese che mi volle regalare un suo disco, fino ad arrivare al presente mettendo in scena il tema del destino che volle mettermi di fronte ad una scena che per me sarebbe stata più che un lavoro… interpretare Modugno. Svelerò ogni paura, ogni istante di quei mesi in cui mi trovai davanti ad uno specchio a decidere se assumermi o meno quella grande responsabilità, e poi la prima volta che entrai a casa di Mimmo…”.

