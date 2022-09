Pelé: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda Pelé, film biografico del 2016 scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, incentrato sulla vita dell’ex calciatore brasiliano, il più grande di sempre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il piccolo Edson Arantes do Nascimento, futuro campione del mondo con il Brasile, cresce nelle favelas della cittadina di Bauru, figlio di Dondinho (ex calciatore) e Celeste Arantes, una casalinga. Con i suoi piccoli amici, “Dico” (così viene chiamato a Bauru), si diverte a giocare a pallone con una sfera fatta di stracci e senza scarpe per i vicoli cittadini. È l’inverno del 1950, e Dico, arrampicato sul tetto di una baracca assieme agli amici, assiste alla tragica disfatta del Maracanazo, mentre i paesani sono tutti riuniti davanti alla radio.

È una sconfitta che mette in ginocchio un intero paese, che da sempre respira calcio. Il padre, fortemente amareggiato, decide di mandare Dico a lavorare con la mamma, allontanandolo dal suo sogno di giocare nel Brasile. Proprio mentre si trova a fare le pulizie con la mamma, incontra il giovane José Altafini, già promettente calciatore, con il quale si crea una forte rivalità a causa del carattere arrogante di quest’ultimo, che non perde occasione per prenderlo in giro. Per rifarsi e dimostrare al rivale quanto anche lui sia talentuoso, si iscrive ad un torneo giovanile, supervisionato dall’osservatore Waldemar de Brito.

Il padre lo scopre, ma asseconda la sua passione e va a vederlo giocare. La squadra di Pelé e degli amici arriva in finale con un gran gioco, nonostante siano senza scarpini, perdendo solo 6-5 contro la formazione di Altafini, che rischia una clamorosa rimonta, dopo essere stata in vantaggio per gran parte della gara. De Brito informa la famiglia di Dico dell’interesse per quel ragazzino talentuoso. La vita però riserva tante altre sorprese e dolori…

Pelé: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pelé, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin de Paula: Pelé

Leonardo Lima Carvalho: Pelé da bambino

Seu Jorge: Dondinho, padre di Pelé

Mariana Nunes: Celeste Arantes, madre di Pelé

Milton Gonçalves: Waldemar de Brito

Seth Michaels: Mário Zagallo

Vincent D’Onofrio: Feola

André Mattos: allenatore del Santos

Phil Miler: narratore

Rafael Henriques: Yuri a 14 anni

Felipe Simas: Garrincha

Mariana Balsa: Lucia

Eric Bell Jr.: Zoca

Diego Boneta: José Altafini

Fernando Caruso: Zito

Tonya Cornelisse: ragazza svedese

Colm Meaney: George Raynor

Charles Myara: dottor Gosling

Pelé: uomo seduto nella sala d’aspetto dell’hotel

Rodrigo Santoro: Annunciatore brasiliano

Streaming e diretta tv

Dove vedere Pelé in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 settembre 2022 – alle ore 21.25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.