Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) dell’ottava puntata, 27 aprile

Questa sera, giovedì 27 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda l’ottava puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I viaggiatori partiranno tra il traffico e gli affollati mercati della capitale cambogiabna per scendere giù fino al mare e affrontare una “pungente” prova nel centro costiero di Kep. L’itinerario poi proseguirà verso nord, fino a Kampong Speu, dove le cinque coppie ancora in gara dovranno sottoporsi all’insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si calerà nei panni di fashion guru durante una missione molto “stilosa”, prima di affrettarsi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo per poter partecipare a una divertente Prova Vantaggio. Ora che il numero dei concorrenti si è notevolmente ridotto, guadagnare un posto nella classifica finale è sempre più importante.

Durante la puntata verrà messa a dura prova anche la resistenza fisica dei concorrenti, che poi dovranno correre ancora verso il Tappeto Rosso a Oudong, anticamente capitale della Cambogia. Qui i viaggiatori scopriranno la classifica conclusiva: chi vincerà contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una Ong locale, mentre le ultime due coppie andranno al ballottaggio e quella indicata per l’eliminazione si affiderà al contenuto della Busta nera per conoscere il proprio destino…

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023 su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: