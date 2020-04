Pechino Express 2020, gli eliminati e i vincitori dell’ottava tappa

Ieri, martedì 31 marzo 2020, si è svolta l’ottava tappa di Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Come in ogni puntata, abbiamo assistito a diverse imprese emozionanti, prove avvincenti, sfide, abbiamo conosciuto paesaggi e luoghi esotici e culture diverse dalla nostra. Ma quale coppia è stata eliminata da Pechino Express 2020 di ieri? E chi ha vinto l’ottava tappa? Scopriamolo insieme.

Pechino Express 2020, gli eliminati di ieri sera e chi ha vinto

L’ottava tappa, andata in onda ieri sera su Rai 2, è stata l’ultima in Cina. Le quattro coppie in gara si sono cimentate in diverse prove e hanno avuto anche qualche scontro interno. In particolare le Top che, durante un paio di momenti della gara, hanno battibeccato. A vincere la tappa è stata la coppia dei Wedding Planner (vincitori anche della prova immunità). Chi è stato eliminato? Nessuno. La tappa è stata infatti non eliminatoria e Le Collegiali, arrivate ultime, sono state graziate. Di seguito la classifica dell’ottava tappa di Pechino Express 2020: 1. I Wedding Planner; 2. Le Top; 3. I Gladiatori; 4. Le Collegiali. Ora le quattro coppie voleranno in Corea del Sud per le ultime 2 puntate di Pechino Express 8. Chi trionferà?

Battibecchi e taglio di capelli

Durante l’ottava puntata, come detto, c’è stato qualche battibecco. Protagoniste Le Top (primo scontro tra le due modelle) e Le Collegiali. Ema Kovac e Dayane Mello (Le Top) durante un passaggio in Cina hanno infatti duramente battibeccato. Tutta colpa della tensione e della stanchezza dopo migliaia di chilometri percorsi e il rischio bandiera nera (penalità consegnata poco prima da Costantino alle Collegiali). Le due 18enni, durante una ricompensa, hanno avuto un momento di down, superato però alla grande. Da segnalare poi la decisione di dare un taglio ai propri capelli di Nicole che, a due puntate dalla fine del game show, ha deciso di cambiare look.

