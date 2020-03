Pechino Express, le coppie (concorrenti) in gara oggi

PECHINO EXPRESS 2020 COPPIE – Stasera, martedì 31 marzo 2020, va in onda Pechino Express. Alle ore 21,20 su Rai 2 verrà trasmessa l’ottava puntata del game show condotto da Costantino Della Gherardesca che vede 10 (4 dopo sette puntate) coppie viaggiare senza soldi per diversi paesi asiatici. Ma quali sono i concorrenti (le coppie) dell’ottava edizione di Pechino Express in gara oggi (ottava puntata)? Vediamo insieme chi è rimasto e gareggerà per la vittoria di tappa.

Nella scorsa puntata, la settima (andata in onda il 24 marzo) è stata eliminata la coppia Mamma e figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay). Nella tappa di oggi, 31 marzo 2020, correranno quindi 4 coppie. Quali? Eccole nel dettaglio:

Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi

Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le coppie eliminate / ritirate

Quali sono le coppie eliminate da Pechino Express? Di seguito i concorrenti eliminati dopo cinque puntate di Pechino Express 8:

Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio ELIMINATI

I Gugalioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo ELIMINATI

Le figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma RITIRATA

I palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa ELIMINATI

Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori ELIMINATI

I sopravvissuti*: Vera Gemma e Gennaro Lillio ELIMINATI

Mamma e figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay ELIMINATE

*al termine della seconda puntata Asia Argento ha dovuto abbandonare la gara per un infortunio al ginocchio. Vera Gemma si è quindi unita a Gennaro Lillio, eliminato poco prima, in una nuova coppia: I sopravvissuti.

Chi vincerà l’ottava tappa in programma oggi? Qualche coppia sarà eliminata o, nonostante l’ultimo posto, sarà graziata? Appuntamento a stasera, martedì 31 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 per le risposte sui concorrenti di Pechino Express 2020.

