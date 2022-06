Pazze di me: trama, cast e streaming del film

Stasera, 8 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Pazze di me, film diretto da Fausto Brizzi e da lui sceneggiato insieme alla scrittrice Federica Bosco e a Marco Martani. È uscito nelle sale cinematografiche il 24 gennaio 2013. Il film è tratto dall’omonimo romanzo della stessa Bosco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea Morelli è l’ultimogenito oltre che l’unico maschio in una famiglia tutta al femminile; abita con ben sei donne (la madre, tre sorelle maggiori, nonna con badante) e un cane, anch’esso femmina. ll padre, venticinque anni prima, li abbandonò: non sopportava più, infatti, la condizione di unico maschio adulto tra tutte quelle donne. Nessuna di loro, poi, ha un carattere facile: la nonna materna Matilde, ex astrofisica alla Normale di Pisa, soffre di perdite di memoria e ha bisogno della badante rumena Niculina, detta Bogdana; la madre Vittoria, amministratrice di condominio, viene chiamata sergente maggiore Hartman per la sua rigidità; la primogenita Veronica, unica ad abitare da sola in un’altra casa, è dura con gli uomini e femminista tutta d’un pezzo; la secondogenita Federica, dottoressa, cambia fidanzato quasi ogni settimana, scegliendosene di solito uno sempre più sbagliato. Infine, la terzogenita Beatrice, notaio, è perfetta in tutto e per questo è molto cupa, noiosa e antipatica tanto che, qualche settimana prima, è stata lasciata sull’altare dal fidanzato Corrado: da allora cade in depressione e rifiuta di togliersi l’abito bianco. Andrea è alla ricerca di un lavoro fisso e si arrangia, nel frattempo, facendo il fattorino. A causa della sua famiglia, tutte le sue situazioni sentimentali non hanno avuto un lieto fine; quando incontra finalmente Giulia, una veterinaria, decide di mentire e spacciarsi per orfano, pur di non farle incontrare le donne di casa sua. L’inganno dura poco perché Andrea, dopo aver chiesto e ottenuto in prestito la casa di Veronica per portare Giulia a cena, viene interrotto da un vigile del fuoco che lo avverte che sua sorella Beatrice sta per tentare il suicidio buttandosi dalla finestra di casa sua. Giulia capisce l’inganno e si presenta a casa sua: dopo aver distrutto la macchina della madre, decidono di andare in una spa in cui Andrea incontra sua sorella Veronica con il padre di Giulia, Riccardo, cardiochirurgo di professione, con cui ha iniziato una storia d’amore sebbene lui sia ancora sposato.

Pazze di me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pazze di me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Mandelli: Andrea Morelli

Loretta Goggi: Vittoria Morelli

Chiara Francini: Beatrice Luisa Elisabetta Morelli

Claudia Zanella: Veronica Morelli

Marina Rocco: Federica Morelli

Valeria Bilello: Giulia

Alessandro Tiberi: Maurizio

Fabrizio Biggio: Paolo

Margherita Vicario: Roberta

Maurizio Micheli: Marcello

Gioele Dix: Riccardo

Raffaele Vannoli: ristoratore

Lucia Poli: nonna Matilde

Paola Minaccioni: Bogdana

Flavio Insinna: padre di Andrea, Beatrice, Federica e Veronica

Luca Argentero: Corrado

Pif: Ludovico “il filosofo”

Maurizio Lops: Vigile del Fuoco

Filippo Roma: prete

Marianna Madia: spettatrice al convegno di Veronica

Michele La Ginestra: Enzo

Edy Angelillo: Maria Paola

Gabriele Pignotta: Giovanni, lo “scalzista vegano”

Streaming e tv

Dove vedere Pazze di me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.