Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione

Patrizio Cigliano è il nuovo professore di recitazione de Il Collegio 5, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Una new entry che però molti hanno già visto in altre trasmissioni, film e serie tv. Si tratta infatti di un popolare attore. Scopriamo insieme chi è Patrizio Cigliano.

Il Collegio 5, tutto sulla nuova edizione: alunni, professori, novità

Classe 1969, l’attore, doppiatore e regista inizia la carriera di attore teatrale e di doppiatore nel 1985 e l’anno seguente fonda la Compagnia teatrale Arcadinoè con cui porta in scena vari spettacoli teatrali. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 1989, Patrizio Cigliano viene ammesso all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si diploma nel 1992 con Orazio Costa.

È particolarmente presente nel settore teatrale come attore, produttore, autore e regista. Tra gli altri ha collaborato con Enrico Brignano, Sergio Fantoni, Ennio Coltorti, Claudio Insegno, Francesca Draghetti, Andrea Camilleri, Enrico Maria Salerno, Regina Bianchi, Maddalena Fallucchi, Marco Carniti, Pierpaolo Sepe, Giancarlo Sepe, Gabriele Lavia, Arnoldo Foà, Giovanni Lombardo Radice e Franco Zeffirelli.

Nel 2002 scrive e dirige lo spettacolo teatrale A cuore aperto, che porterà in scena per oltre 14 edizioni e che nel 2019 rappresenterà anche a New York. Inoltre, nel 2017, interpreta Bruno Fioretti, detto Mandrake, in Febbre da Cavallo, musical prodotto sotto la supervisione artistica di Enrico Brignano. Ha partecipato a molti spettacoli di Shakespeare allestiti al Globe Theatre di Roma, sotto la direzione di Gigi Proietti.

Come attore, ha partecipato a cortometraggi da lui diretti (tra cui 17:30 e Adagio). Ha inoltre preso parte ad alcune fiction di produzione italiana. Come doppiatore di serie televisive Patrizio Cigliano, professore de Il Collegio, ha prestato la voce ad Adam Brody nel ruolo di Seth Cohen in The O.C., a Trevor Donovan in 90210, a Christopher Jacot nella prima stagione della serie televisiva antologica Slasher e in Eureka, e a Danny Strong nella serie Billions.

Tra gli attori doppiati al cinema ci sono Adam Brody in Thank You for Smoking, Benvenuti nella giungla e SWOP: I sesso dipendenti, Justin Timberlake in Black Snake Moan, Mike Hatton in Green Book, Michael Jackson in Miss Cast Away, Rodrigo de la serna in I diari della motocicletta, Harvey Keitel nel ridoppiaggio del film Chi sta bussando alla mia porta, Manish Dayal ne Il palazzo del Viceré, Freddie Fox in Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein e Ben Rappaport in Il matrimonio che vorrei.

Ha prestato la sua voce anche a serie animate, tra cui Digimon Adventure e Digimon adventure 02, dove doppia il personaggio di Patamon e le sue digievoluzioni (ruolo ripreso anche in Digimon Fusion Battles e in Digimon – Il film), e ad alcuni sceneggiati radiofonici su Radio Rai. Ha preso parte a numerosi musical come cantante. Ha pubblicato nel 2007 il suo primo lavoro discografico da solista, dal titolo in ordine sparso, mentre nel 2012 ha inciso la versione italiana della sigla d’apertura dell’anime Battle Spirits – Brave.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Roberta Sette, la professoressa di educazione sessuale