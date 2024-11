Pastificio Gentile, qual è l’azienda della terza puntata di Boss in incognito 2024 2025, datore di lavoro, location, storia, lavoratori, Alberto Zampino

Qual è l’azienda della puntata di oggi di Boss in incognito? Protagonista è Alberto Zampino, Amministratore Delegato di Pastificio Gentile, azienda leader nella produzione di pasta artigianale. Con sede a Gragnano (Na), Pastificio Gentile conta 120 dipendenti ed esporta in tutto il mondo con un fatturato di 15 milioni di euro. In un anno Pastificio Gentile è in grado di produrre 4 milioni di confezioni di pasta artigianale per un totale di 80.000 sacchi di semola utilizzata. Nella sua avventura in incognito Alberto Zampino affiancherà i suoi dipendenti: con Maria imparerà a confezionare manualmente i vari formati di pasta, Virginia lo porterà nel cuore della produzione e gli insegnerà come si trafilano le pappardelle, Rossana lo istruirà sulla stiratura manuale dei grissini e con Rita preparerà i pomodori S. Marzano pelati al naturale. In incognito andrà anche Max Giusti che incontrerà Anna e con lei, ferretto alla mano, imparerà a fare i famosi fusilli napoletani.

Sul sito del pastificio leggiamo: “L’origine di “Gentile” risale al 1876, prendendo il nome dalla proprietà di allora; la Famiglia Zampino ha acquistato il marchio negli anni ’80 del secolo successivo. ​Inizialmente la produzione della pasta, a cui si è dedicato fin dal primo giorno il pastaio Natale Zampino, era incentrata sui “fusilli lavorati a mano”, il famoso formato realizzato con un ferretto e lasciato essiccare lentamente prima di poter essere utilizzato in cucina. In seguito, con la crescita dell’azienda, ci si è dedicati agli altri formati di pasta lunga e corta”.

Boss in incognito 2024 2025: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2024 2025? In tutto cinque episodi episodi – le prime tre andranno in onda dal 22 ottobre, per tre settimane, le altre due nel 2025 – in onda su Rai 2 dalle 21.20. Ecco la programmazione completa.