Passaporto per la libertà: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Passaporto per la libertà, miniserie televisiva drammatica brasiliana composta da quattro puntate da due episodi ciascuna. Creata da Mário Teixeira, la fiction è diretta da Jayme Monjardim ed ha come protagonisti Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Peter Ketnath. È liberamente ispirata al libro del 2011 Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Mônica Raisa Schpun, basato sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio, vedremo Aracy de Carvalho che ha salvato centinaia di vite emettendo segretamente passaporti agli ebrei, consentendo loro di fuggire dalla Germania nazista. La sua straordinaria storia è una storia di coraggio, amore e tenacia. Nel secondo episodio, l’omicidio di un diplomatico tedesco da parte di un ebreo porta alla Notte dei cristalli. Helena cerca di convincere Vivi a spiare gli ufficiali delle SS. Rudi viene arrestato. João scopre il piano di Aracy.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Passaporto per la libertà, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: