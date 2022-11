Passaporto per la libertà: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming

Da giovedì 24 novembre 2022 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Passaporto per la libertà, miniserie televisiva drammatica brasiliana composta da quattro puntate da due episodi ciascuna. Creata da Mário Teixeira, la fiction è diretta da Jayme Monjardim ed ha come protagonisti Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Peter Ketnath. È liberamente ispirata al libro del 2011 Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Mônica Raisa Schpun, basato sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Nel 1935 Aracy de Carvalho si reca in Germania e ottiene un posto nel dipartimento passaporti del consolato brasiliano ad Amburgo. Qui riesce a salvare molti ebrei dal carcere e dall’Olocausto, facilitando il rilascio dei visti per il Brasile. A João Guimarães Rosa viene chiesto di essere il vice console del Brasile: l’uomo incontra Aracy nel suo primo giorno di lavoro e se ne innamora immediatamente. João si rende conto che Aracy sta nascondendo qualcosa e la interroga. Quest’ultima gli spiega tutto il suo piano, sia pure tra molte esitazioni, ma finisce per convincersi che sia la cosa giusta da fare. Aracy suscita anche l’attenzione del nazista Thomas Zumkle, un importante capitano delle SS. Quest’ultimo diventa ossessionato dalla scoperta del segreto di Aracy e con le sue frequenti insinuazioni, oltre a infastidire quest’ultima, mette a repentaglio tutto l’aiuto che la donna offre agli ebrei.

Passaporto per la libertà: il cast

Abbiamo visto la trama di Passaporto per la libertà, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sophie Charlotte: Aracy de Carvalho

Rodrigo Lombardi: João Guimarães Rosa

Peter Ketnath: Thomas Zumkle

Stefan Weinert: Milton Hardner

Tomas Sinclair Spencer: Karl Schaffer

Gabriela Petry: Taibele Bashevis / Vivi Krüger

Izabela Gwizdak: Margarethe Levy

Sivan Mast: Helena Krik

Tarcísio Filho: Joaquim Antônio de Souza Ribeiro

Theo Medon: Eduardo “Edu” de Carvalho Tess

Jacopo Garfagnoli: Rudi Katz

Aryè Campos: Tina Fallada

Phil Miler: Samuel Bashevis

Bruce Gomlevsky: Hugo Levy

Helena Varvaki: Batsheva

Jimmy London: Mendel Krik

Fabiana Gugli: Mina Schwartz

Ranieri Gonzalez: Adolf Hitler

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Passaporto per la libertà su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima giovedì 24 novembre 2022; la quarta e ultima giovedì 15 dicembre 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 24 novembre 2022

Seconda puntata: giovedì 1 dicembre 2022

Terza puntata: giovedì 8 dicembre 2022

Quarta puntata: giovedì 15 dicembre 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Passaporto per la libertà? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,45 alle ore 23,40. La durata sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Passaporto per la libertà in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.