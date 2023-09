Par condicio: il cast Commissario Montalbano. Attori e personaggi

Oggi, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Par condicio del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Par condicio de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Cinzia Maccagnano (Mariuccia Cuffaro), Alexandra Dinu (Eva Ljubin) e Ciccino Sineri (Don Balduccio Sinagra).

Trama

Il commissario da una parte si trova a gestire l’inasprimento dei rapporti delle due grandi famiglie mafiose di Vigàta (Sinagra e Cuffaro), dall’altra è impegnato nella ricerca di una ragazza ucraina, Eva Ljubin; seguendone le tracce si inoltra nella campagna siciliana e presso una stazione ferroviaria abbandonata trova Biagio, un disabile mentale che gli confessa di aver consegnato la ragazza a un pericoloso delinquente implicato nella tratta delle bianche. Una volta trovatala, Montalbano scopre che la guerra di mafia scatenatasi tra le famiglie non è dovuta a questioni di successione al potere, ma perché la giovane straniera s’era innamorata, ricambiata, del marito di Mariuccia Cuffaro, figlia di uno dei capi della famiglia, scatenandone la gelosia e quindi l’eliminazione fisica. Il commissario convoca una sorta di summit tra i boss dei Sinagra e dei Cuffaro, dove spiega la verità e pretende la fine delle vendette e la confessione dell’esecutore materiale. Questi va a trovarlo su suggerimento (ovvero ordine) del suo boss e racconta tutto. Montalbano e Fazio non possono però salvare la Cuffaro, che vistasi scoperta si suicida gettandosi nel vuoto dall’alto della cava di marmo di famiglia. Poco prima, in un blitz nel covo di montagna del cosiddetto puparo, un pastore che ha sequestrato Eva e di cui Biagio è fortemente terrorizzato (proprio per questo viene sottratto al suo aguzzino e affidato a una struttura dove riceve assistenza), il provvidenziale intervento dell’agente Catarella che spara al puparo alle spalle durante il conflitto a fuoco che questi ha ingaggiato con Montalbano e tutta la sua squadra, riesce a neutralizzarlo e a consegnarlo nelle mani della polizia. È lo stesso commissario a liberare Eva e a portarla in ospedale dove viene ricoverata e curata.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Par condicio de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 20 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.