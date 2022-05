Paperissima Sprint: conduttori, quante puntate e streaming

Paperissima Sprint è un programma Mediaset che in genere va in onda di domenica prendendo il posto di Striscia la Notizia. Rappresenta l’appuntamento domenicale che segue la messa in onda del TG e il suo cuore pulsante sono le papere in arrivo da ogni parte del mondo. In onda dal 1990, questo programma dell’access prime time di Canale 5 è tra i più amati dal pubblico. In genere va in onda ogni domenica, eccetto durante il periodo estivo: qui diventa un appuntamento quotidiano. Ma chi sono i conduttori dell’edizione 2021/2022? Scopriamolo insieme.

Conduttori, quante puntate

Chi sono i conduttori di Paperissima Sprint? Per la quarta volta consecutiva si conferma Roberta Lanfranchi come conduttrice, affiancata dal rossissimo Gabibbo. “Sono carica a pallettoni e quando mi hanno richiamata per la conferma mi sono sentita davvero orgogliosa”, ha raccontato l’ex velina. La Lanfranchi ha partecipato a tantissimi programmi televisivi come “L’Italia sul 2”, “Tale e quale show”, Miss Italia” e “Back to school”. La nuova edizione di Paperissima Sprint è partita il 3 ottobre 2021 e, stando all precedenti edizioni, dovrebbe terminare intorno a giugno 2022. Non sappiamo il numero preciso di puntate andate in onda ma, come già anticipato, eccetto l’estate il programma va in onda una volta a settimana, di domenica.

Paperissima Spring 2022 streaming e TV

Ma dove vedere Paperissima Sprint in diretta TV e live streaming? Il programma, come già anticipato, è una delle chicche di Canale 5, per cui è disponibile in chiaro ogni domenica sul canale principale Mediaset al tasto 5, oppure al 505 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 105. Se invece vi interessa seguire lo show in live streaming potete accedere a MediasetPlay. La piattaforma è a titolo gratuito previa registrazione ed è disponibile sia via desktop che tramite app, molto comoda per tablet, smartphone e smart TV. L’orario della messa in onda ogni domenica è alle ore 20:40.