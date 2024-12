Papa Francesco a Piazza di Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la visita per l’Immacolata, 8 dicembre 2024

Papa Francesco si reca alle ore 16 di oggi, domenica 8 dicembre 2024, a Piazza di Spagna, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione di Maria. Il Papa renderà omaggio alla statua della Madonna, sulla quale in mattinata i Vigili del Fuoco hanno deposto una corona di fiori. Un evento molto suggestivo, con i doni e l’omaggio dei romani alla Vergine nel giorno in cui si ricorda il dogma dell’Immacolata concezione di Maria, uno dei più importanti per la Chiesa. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna di oggi, 8 dicembre 2024? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire in diretta la visita di Papa Francesco alla Madonna di piazza di Spagna a Roma per la Festa dell’Immacolata su Rai 1, con lo speciale del Tg1 che partirà dalle 15.30, dopo la prima parte di Domenica In. Quest’anno la Solennità dell’Immacolata cade nella seconda domenica di Avvento. Diretta anche su Tv2000, al tasto 28 del digitale terrestre, a partire dalle ore 16 con la Venerazione all’Immacolata presieduta da Papa Francesco. Il Pontefice questa mattina ha presieduto la Santa Messa alle ore 9.30 nella Basilica di San Pietro con i nuovi cardinali eletti nel concistoro di ieri, poi alle 12 il tradizionale Angelus.

Papa Francesco a Piazza di Spagna streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna per la Festa dell’Immacolata alle ore 16 di oggi, 8 dicembre 2024, su Rai Play in streaming selezionando la diretta di Rai 1. O ancora accedendo alla diretta di Tv2000, collegandosi al suo sito, o sui canali di Vatican Media.

La storia e il programma

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Papa Francesco che va a Piazza di Spagna a rendere omaggio alla statua della Madonna per la Festa dell’Immacolata, ma qual è la storia di questa tradizione e il programma di oggi? Si tratta di un’antica consuetudine iniziata nel 1953 con Pio XII. Prima del Santo Padre saranno numerosi i gruppi e le personalità che lasceranno serti floreali ai piedi della colonna alta 12 metri progettata dall’architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici.