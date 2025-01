A che ora Papa Francesco da Fazio a Che tempo che fa sul Nove: l’orario dell’intervista

A che ora Papa Francesco è ospite oggi di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove? Un’intervista molto prestigiosa per la prima puntata del 2025 del noto talk, in onda questa sera, domenica 19 gennaio. Già in passato il Pontefice aveva scelto il salotto di Fazio per rivolgersi al grande pubblico. Si tratta di una puntata davvero da non perdere, visto che ci sarà anche la prima intervista a Cecilia Sala, dopo i giorni durissimi della detenzione in Iran.

Esattamente un anno fa, per la prima puntata del 2024, Papa Francesco era stato ospite da Fazio. Ora il ritorno per la prima puntata del 2025 di Che tempo che fa. C’è dunque molta attesa per ascoltare l’intervento del Santo Padre da Fazio. Non c’è al momento un orario preciso della scaletta, ma sicuramente avverrà in prima serata, nel momento di massimo ascolto, ad esempio intorno alle ore 21. Tra gli ospiti di stasera anche Max Pezzali e Cecilia Sala. Il Papa sicuramente affronterà i temi di maggiore attualità, come la tregua tra Hamas e Israele. Intanto è notizia recente che Papa Francesco è caduto a Casa Santa Marta. Il Pontefice, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, ha riportato una contusione all’avambraccio destro. Nessuna frattura per Bergoglio, anche se il braccio è stato immobilizzato per cautela. Il tutto mentre entra nel vivo l’anno Santo del Giubileo. Appuntamento dunque questa sera in prima serata sul Nove con Che tempo che fa e l’intervista di Fazio a Papa Francesco.