Papa Francesco a Che tempo che fa: “Italia non fa figli, faccia entrare migranti”

Non le manda a dire Papa Francesco nel corso della lunga intervista a Che tempo che fa trasmessa ieri. Ospite da Fabio Fazio, Bergoglio ha affrontato vari temi di attualità tra cui quello dei migranti, anche in relazione all’Italia. “L’Italia ha un’età media di 46 anni, non fa figli. Faccia entrare i migranti”, ha detto il Pontefice, ribadendo che ci sono quattro aspetti fondamentali: il migrante va “assunto, accompagnato, promosso e integrato. In Argentina abbiamo un’esperienza di integrazione. Tutti integrati. Ma se il migrante non è integrato è un problema”.

Quindi il Papa ha parlato della tregua a Gaza scattata oggi col rilascio delle prime tre donne israeliane ostaggio di Hamas e del Giubileo. “La pace è superiore alla guerra sempre. Per la pace ci vuole coraggio”, ha detto Francesco rispondendo a Fazio. “La possibilità c’è, credo che è l’unica soluzione”, ha detto sulla soluzione per Israele e Palestina di due popoli due stati. “La disponibilità alcuni la hanno, altri no. Dobbiamo convincere con quella retorica mite”.

Fazio ha ricordato l‘apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia: “Io porto nel cuore i carcerati, ogni giovedì santo quando ero nell’altra diocesi andavo a lavare i piedi in un carcere, l’ho fatto anche da Papa, mi fanno tenerezza. Tutti noi abbiamo delle cadute nella vita. Una caduta ti può portare all’altra, al delitto, a fare una cosa brutta. Noi siamo stati salvati. Dobbiamo ringraziare e andare da loro a dare conforto. Non dimenticate i carcerati, molti fuori sono più colpevoli di loro”, ha detto Francesco.

Infine Bergoglio ha definito “una disgrazia” l’eventuale decisione del nuovo presidente Usa Donald Trump di espellere i migranti irregolari. “Fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Così non si risolvono le cose”.