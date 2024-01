Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere l’intervista da Fazio (Che tempo che fa) sul Nove, 14 gennaio 2024

Questa sera, 14 gennaio 2024, sul Nove all’interno della trasmissione Che tempo che fa Fabio Fazio intervista Papa Francesco. Un evento esclusivo nel quale il Santo Padre affronterà tutti i temi di maggiore attualità, come il dramma delle guerre e probabilmente anche le polemiche all’interno della chiesa per la sua storica apertura alla benedizione delle coppie gay. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming l’intervista di Fazio a Papa Francesco? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando, 145 di Sky). Quindi la puntata di oggi, 14 gennaio 2024, sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Non si sa esattamente a che ora ci sarà l’intervista al Papa, ma dovrebbe essere intorno alle 21.

Papa Francesco Che tempo che fa streaming live

Se non siete a casa potere seguire l’intervista a Papa Francesco a Che tempo che fa in diretta sul sito del canale Nove, selezionando il live streaming, oppure potrete recuperare in qualsiasi momento i contenuti e le clip in differita sul canale YouTube o tramite la piattaforma discoveryplus.