Chi è Paolo Spalluto, il “marito” di Catena Fiorello ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Paolo Spalluto, il marito di Catena Fiorello ospite a Oggi è un altro giorno in onda il 16 maggio 2023? Catena, sorella dello showman Rosario Fiorello, dell’attore Beppe Fiorello e di Anna che non fa parte del mondo dello spettacolo, è una scrittrice, autrice e conduttrice televisiva ed ha collaborato all’elaborazione di testi per numerosi programmi, con Festivalbar, Buona Domenica e nel 2005 è stata inoltre l’autrice e conduttrice di Nati senza camicia su Rai 3. Da anni ha un compagno, non ancora marito: Paolo Spalluto, di professione Avvocato. La coppia sta insieme dal 2011 e non ha figli. In un’intervista a Vanity Fair la conduttrice ha rivelato “di aver perso anni prima un fidanzato a causa di un brutto male”. Ha anche affrontato un tumore al seno.

Se da un lato la storia con l’Avvocato Paolo Spalluto prosegue all’insegna dell’amore, la scrittrice in un’altra intervista (era il 2021) al Corriere della Sera ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a non sposarsi, almeno per il momento. Ciò nonostante in più occasioni, ha rivelato la sorella Fiorello, è stata ad un passo dal fatidico sì: “Il matrimonio è un contratto, è romantico a vent’anni ma io a vent’anni ho incontrato quel cretino lì. Per tre volte però ho comprato l’abito da sposa e fatto i documenti. Trovavo solo fidanzati che volevano sposarmi e allora cercavo di accontentarli. Poi però, quando si avvicinava il momento, mi veniva il terrore”.