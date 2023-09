Chi è Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello: età, anni, fidanzata, vita privata, lavoro, carriera, Instagram, macellaio

Paolo Masella è uno dei concorrenti del Grande Fratello. Il concorrente nip è un macellaio romano che non ha i social. In questi giorni si è reso protagonista di alcune frasi contro Napoli e su Alex Schwazer che hanno fatto molto discutere. Romano doc, i genitori sono divorziati e Paolo è cresciuto sotto l’ala protettiva di una madre a cui è molto legato.

È single, fa il macellaio e come detto non ha i social né segue la tv. Classe 1998, quindi ha compiuto 25 anni. Ha lasciato in questo periodo la sua amata macelleria, che ha ereditato dal nonno. Paolo Masella si alza alle 5 del mattino e lavora sei giorni a settimana, con una passione per il suo mestiere che va oltre la semplice routine lavorativa. Ama viaggiare, ama la musica degli anni ’90 e il suo sogno è vedere le sette meraviglie del mondo. Frequenta molto la palestra e stare con gli amici. Paolo Masella troverà anche l’amore all’interno della casa del Grande Fratello?

Come detto ha fatto discutere una sua espressione, quando ha detto che Napoli non gli piace perché “ha poca storia culturale”. Inoltre ha detto una battutaccia su Schwazer, facendo riferimento al doping.