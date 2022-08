Paolo Cognetti – Sogni di grande nord: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 26 agosto 2022, va in onda Paolo Cognetti – Sogni di grande nord su Rai 2. Si tratta di un film diretto da Dario Acocella inteso come un documentario che segue lo scrittore Premio Strega lungo il suo viaggio alla scoperta della natura. Di seguito la trama e il cast.

Trama e cast

Come già anticipato, il documentario racconta del viaggio dello scrittore de Le otto montagne mentre cerca di connettersi con la natura selvaggia. Ma non è da solo. Ad accompagnarlo c’è il suo amico Nicola Magrin, un illustratore di professione. Insieme cercheranno di ripercorrere le tappe più celebri dei grandi autori della letteratura americana tra cui Melville, Thoreau, London ed Hemingway e senza escludere l’esperienza drammatica vissuta da Chris McCandless. Si parte da Milano per poi atterrare a Vancouver. I due amici noleggiano un camper e così ha inizio il loro viaggio con direzione Alaska. Ad attenderli le ghiacciate terre del Nord, per poi spostarsi verso i boschi verdi fino al Magic Bus, l’autobus dove McCandless ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita.

Paolo Cognetti – Sogni di grande nord streaming e TV

Dove vedere Paolo Cognetti – Sogni di grande nord in streaming e TV? Il film va in onda venerdì 26 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.