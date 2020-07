Paolo Borsellino, la miniserie su Canale 5: trama, cast, quante puntate, streaming

Il 19 luglio 11992 è morto Paolo Borsellino, magistrato italiano vittima di Cosa nostra nella strage di via D’Amelio insieme ad altri cinque agenti della sua scorta. Borsellino viene ricordato così, da Canale 5, con la messa in onda di una miniserie realizzata nel 2004, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. La miniserie, composta da due episodi, viene mandata in onda in una sola serata domenica 19 luglio 2020, ore 21:25, proprio per ricordare il magistrato. La serie è ambientata a Palermo e narra un arco di storia che va dal 1980 al 1992, anno in cui poi Borsellino è stato ucciso.

Paolo Borsellino, la trama

Il giudice Paolo Borsellino, impegnato nell’indagine sulla mafia palermitana, apprende dal commissario Basile che il commissario Giuliano è stato ucciso dalla mafia, dopo aver scoperto un movimento di denaro sporco tra la Sicilia e gli Stati Uniti. In più, Borsellino scopre anche dell’imminente alleanza tra la principale famiglia mafiosa palermitana, i Bagarella, e quella corleonese, i Marchese. Ma, prima di poter raccontare tutto al giudice, il giovane capitano dei carabinieri viene assassinato dalla mafia. Borsellino, sgomento per l’assassinio a sangue freddo, allora decide di formare un pool investigativo composto dai giudici Chinnici e Falcone, dai giovani commissari Montana, Cassara’, Di Lillo e Guarnotta con sede in uno scantinato segreto del Palazzo di Giustizia. E, mentre le indagini procedono ed escono fuori importanti, così come l’arresto di Tommaso Buscetta, la vita privata dei protagonisti è sempre più minacciata da rischio attentati.

Paolo Borsellino, il cast

Chi vediamo nel ricco cast della miniserie dedicata a Paolo Borsellino? Il protagonista è interpretato da Giorgio Tirabassi, mentre Giovanni Falcone è interpretato da Ennio Fantastichini. Giulia Michelini interpreta Lucia Borsellino, mentre Elio Germano è Manfredi Borsellino. Daniela Giordano interpreta Agnese Piraino Leto, mentre Andrea Tidona è Rocco Chinnici. Santo Bellina interpreta Giuseppe Montano, Ninni Buschetta interpreta Ninni Cassarà e Fulvio Pepe è Emanuele Basile. Ancora vediamo Cesare Apolito che interpreta Walter Eddie Cosina, Elisabetta Balia è Emanuela Loi, Pietro Biondi è Antonino Caponnetto, Luigi Maria Burruano è Tommaso Buscetta, Ida Carrara è Maria Pia Lepanto (madre di Borsellino), Nino D’Agata è Agostino Catalano, Veronica D’Agostino è Fiammetta Borsellino, Carmelo Galati è Claudio Traina e Claudio Gioè è Antonio Ingroia.

Paolo Borsellino, quante puntate?

Da quante puntate è composta la miniserie? Gli episodi in totale sono due, della durata di 183 minuti totali. La prima volta che la miniserie è andata in onda è stata divisa in due serate consecutive, mentre domenica 19 luglio 2020 andrà in onda tutta insieme.

Paolo Borsellino, dove vedere la miniserie in tv e in streaming

Dove vedere in tv la miniserie su Paolo Borsellino? La serie va in onda su Canale 5 stasera, domenica 19 luglio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Appuntamento con l’amore è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

