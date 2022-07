Paolo Borsellino – I 57 giorni: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 19 luglio 2022, va in onda Paolo Borsellino – I 57 giorni su Rai 1. Si tratta di un film per la televisione diretto da Alberto Negrin con protagonista Luca Zingaretti. Uscito nel 2012, il film viene proposto anche quest’anno dopo dieci anni in occasione dell’anniversario della morte del giudice. Di seguito vediamo trama e cast.

Trama

Vediamo prima di tutto la trama, che racconta la storia vera di Paolo Borsellino, stimato giudice che ha cercato di fare la sua parte nella lotta contro la mafia. 57 è un numero simbolico e ricalcato anche nel titolo poiché racconta la storia di Borsellino 57 giorni prima della sua inevitabile morte. La pellicola parte con l’assassinio di Giovanni Falcone. Quel giorno il giudice avrebbe dovuto incontrare per pranzo un suo caro amico, Paolo, per festeggiare la nomina alla Superprocura. Ma con la morte di Falcone tutto cambia e Borsellino è certo che la sua è una corsa contro il tempo, consapevole che sarà lui il prossimo.

Paolo Borsellino – I 57 giorni: il cast

Ora che abbiamo scoperto la trama, vediamo invece chi fa parte del cast di Paolo Borsellino – I 57 giorni. Come già anticipato prima, a guidare il cast è Luca Zingaretti che qui interpreta Paolo Borsellino. Ma non è l’unico a comporre il cast. Ecco personaggi e rispettivi attori:

Luca Zingaretti: Paolo Borsellino

Lorenza Indovina: Agnese Piraino Leto

Enrico Ianniello: Antonio Ingroia

Davide Giordano: Manfredi Borsellino

Aurora Quattrocchi: Maria Pia Lepanto, madre di Paolo Borsellino

Andrea Tidona: Pietro Giammanco

Antonio Gerardi: Gaspare Mutolo

Giovanni Calcagno: Leonardo Messina

Marilù Pipitone: Lucia Borsellino

Claudia Gaffuri: Fiammetta Borsellino

Bruno Torrisi: PM Vittorio Aliquò

Quante puntate

Da quante puntate è composto Paolo Borsellino – I 57 giorni? Il film per la TV è composto da una sola puntata, in onda in replica martedì 19 luglio 2022, in prima serata su Rai 1.

Paolo Borsellino – I 57 giorni streaming e TV

Dove vedere Paolo Borsellino – I 57 giorni in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 19 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.