Chi è Michal Filip, il fidanzato di Paola Egonu (conduttrice Sanremo 2023)

Paola Egonu, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, è fidanzata? Chi è il suo compagno? La risposta è sì, la grande sportiva italiana, nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana, è felicemente fidanzata. Nel novembre 2018, in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera, fece coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza, che l’ha consolata a seguito della sconfitta al campionato mondiale 2018: la ragazza in questione si è poi rivelata essere la pallavolista Katarzyna Skorupa. Qualche tempo dopo però la Egonu ha annunciato di essersi legata al pallavolista polacco Michał Filip, dichiarandoː “A me piacciono le persone, il genere conta poco. Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata”.

Chi è Michal Filip

Michal Filip, fidanzato di Paola Egonu, è nato il 31 agosto 1994 a Resovia, in Polonia. Appassionato fin da piccolo allo sport, Michal comincia a giocare a pallavolo alle elementari. La madre è stata allenatrice di pallamano e il padre giocava a basket e praticava anche salto in lungo. Il 27enne gioca per la Yeni Kiziltepe, in Turchia, come opposto e schiacciatore.

Paola Egonu (stasera su Rai 1 al Festival di Sanremo 2023) e Michal Filip sono stati avvistati insieme, durante una vacanza in Sardegna. Entrambi hanno pubblicato sui social diverse foto che confermano la loro relazione. Tra dolci baci e momenti passati insieme Paola Egonu e il suo fidanzato Michal sono stati immortalati dalle riviste di settore durante le vacanze in barca. Michal è stato fidanzato con Izabella Krzan, Miss Polonia 2016, modella e conduttrice televisiva; la relazione è durata circa un anno (2018-2019).