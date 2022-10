Chi è Paola Barale, la concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Paola Barale, la concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Paola Barale (Fossano, 28 aprile 1967) è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl. La sua carriera televisiva inizia per caso; il suo desiderio era diventare un’insegnante di educazione fisica e si era per questo iscritta e si è diplomata presso l’ex Istituto superiore di educazione fisica di Torino. In molti le facevano notare la sua somiglianza con la cantante Madonna, con riferimento al look del periodo di True Blue, ed inizia così a lavorare in televisione. Viene ospitata per la prima volta a Domenica in nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato, proprio in qualità di sosia della popstar statunitense. Nel 1988 appare nella sigla finale del varietà La TV delle ragazze, condotto da Serena Dandini. Nello stesso anno riveste il ruolo di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci, mentre nel 1989, come componente del duo Poppy Garage, incide il brano Sei in Onda, sigla della trasmissione Smile.

Nell’autunno del 1989, Paola Barale diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in numerose sue trasmissioni, come La ruota della fortuna (1989-1995), Tutti x uno (1992-1993), Festival italiano (1993) e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro (1994-1995) e La ruota mundial (estate 1994). Il 14 febbraio 1993 prende parte allo spettacolo di Canale 5 Risate di Cuore – San Valentino Show, mentre nella stagione 1994-1995 conduce al mattino, con Marco Predolin e Natalia Estrada, il primo programma dedicato alle televendite, dal titolo Grandi magazzini.

Nella primavera del 1995 conduce insieme a Gerry Scotti lo speciale di San Valentino Una sera c’incontrammo, lo speciale dedicato ai cento anni del cinema I magnifici dieci, e la serata Stelle a quattro zampe. Nell’estate del 1995 conduce con Claudio Cecchetto Un disco per l’estate, mentre in autunno presenta un’edizione del varietà comico La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti. Nel 1996 riconduce la serata Stelle a quattro zampe. Inoltre affianca Luca Barbareschi ne Il grande bluff, e conduce con Fiorello Un disco per l’estate.

Dal 1996 al 2001 Paola Barale ha affiancato Maurizio Costanzo nel programma d’intrattenimento Buona Domenica, ruolo che nel 1999, le permette di vincere il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Nel maggio del 2000 conduce su Italia 1 una puntata di pilota dello show Macchemù, del quale in autunno condurrà altre quattro puntate. Nella stessa stagione, presenta con Massimo Lopez, per la terza volta, la trasmissione Stelle a quattro zampe. Nel 2002 affianca Pippo Baudo nelle tre puntate speciali di Numero Uno, conduce con Max Novaresi Un disco per l’estate, la puntata pilota di uno show intitolato Ce la fai, il Premio per la fiction Telegrolle, e a settembre è per alcune puntate nel cast di Quelli che il calcio.

Nell’estate del 2003 è nuovamente al timone su Rai 2 della manifestazione Un disco per l’estate, questa volta co-condotto con Max Pisu. Nel 2004 realizza il docu-reality Film privato, assieme al suo compagno Raz Degan, in onda su Italia 1. Il 23 dicembre dello stesso anno ha presentato, con Marco Maccarini e Victoria Cabello, una serata speciale dal titolo Milano Rocking Fashion, che è andata in onda in prima serata su Italia 1. Nella stagione 2005 – 2006 ritorna nel cast di Buona Domenica come presenza fissa. Nell’autunno del 2008, dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo, è l’inviata “sul campo” in Sudafrica della terza edizione del reality show La talpa, condotto da Paola Perego su Italia 1. Nella primavera 2009 è tra i giurati del talent show Vuoi ballare con me?, condotto da Lorella Cuccarini su Sky Uno. Torna su Italia 1 nella primavera 2010 conducendo con Enrico Papi la seconda edizione del reality comedy La pupa e il secchione.

Nel 2011 Paola Barale è presenza fissa del salotto di Domenica in, programma condotto da Lorella Cuccarini su Rai 1. Nella stagione 2012-2013 (insieme a Jane Alexander, Stan Lee, Marco Berry, Daniele Bossari, Andrea G. Pinketts e Nicole Pelizzari) conduce Mistero, programma di Italia 1. Per la stessa rete appare in alcune puntate del programma comico Colorado – ‘Sto classico, nel maggio 2012. Dal 26 aprile 2013 fino alla fine di quella stagione prende parte, come aiuto-chef del concorrente Lapo Magno, al talent show culinario La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, che vince nella puntata del 2 giugno.

Nel settembre del 2015 torna in televisione come concorrente della quarta edizione del reality show Pechino Express, in coppia con Luca Tommassini. Nel maggio 2016 torna alla conduzione di un programma su Italia 1, Flight 616, reality show d’avventura ambientato in giro per il mondo simile a Pechino Express. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Paola Barale ha un fidanzato? Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando era conduttrice di La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998. I due hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, modello israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura, specificando: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.