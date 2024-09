Pane, amore e…: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 17 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Pane, amore e…, film del 1955 diretto da Dino Risi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il cavalier Antonio Carotenuto, congedatosi dall’Arma dei Carabinieri, lascia la piccola località di Sagliena per andare a Sorrento a dirigere la locale stazione dei vigili urbani. Al suo arrivo, il maresciallo, nonostante sia proprietario di un suo appartamento, è ospitato in casa della bigotta Donna Violante e sedotto dalla pescivendola di Marina Grande, Donna Sofia, che ha già un innamorato chiamato Nicolino. Sofia mira soltanto a non lasciare l’appartamento del comandante di cui è inquilina.

A sorvegliare sulla condotta morale di Carotenuto provvedono sia la domestica Caramella sia il fratello sacerdote don Matteo. Nonostante l’avventura amorosa con Donna Sofia si concluda male per l’ex maresciallo, egli avrà modo di fidanzarsi con Donna Violante, la quale, grazie all’aiuto di Caramella, riuscirà ad attirare a sé le attenzioni del comandante Carotenuto.

Pane, amore e…: il cast

Abbiamo visto la trama di Pane, amore e…, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vittorio De Sica: maresciallo Antonio Carotenuto

Sophia Loren: Sofia Cocozza la smargiassa

Lea Padovani: donna Violante Ruotolo

Antonio Cifariello: Nicolino

Tina Pica: Caramella

Mario Carotenuto: don Matteo Carotenuto

Yoka Berretty: Erika

Virgilio Riento: parroco don Emidio

Clara Crispo: donna Carmela

Pasquale Misiano: don Peppino

Antonio La Raina: sindaco di Sorrento

Nino Imparato: vigile urbano

Gaetano Autiero: Titino

Fausto Guerzoni: paesano

Attilio Torelli: paesano

Vittorio Pucci: medico

Raffaele D’Aponte: passante

Streaming e tv

Dove vedere Pane, amore e… in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 17 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.