Pane al limone con semi di papavero streaming e diretta tv: dove vedere il film

Dove vedere in TV e live streaming Pane al limone con semi di papavero? Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Cristina Campos e tradotto in Italia grazie a Giunti Editore. Il film, diretto da Benito Zambrano, racconta la storia di due sorelle separate durante l’adolescenza costrette a tornare a Maiorca per capire cosa farne di una panetteria appena ereditata. Si tratta di un regalo inaspettato da parte di una donna misteriosa che Anna e Marina credono di non conoscere. Ma, mentre cercano di capire il da farsi, hanno l’opportunità di frequentarsi di più e conoscersi di nuovo. Entrambe sono molto diverse, ma dovranno unire le forze per scoprire alcuni segreti del passato e di famiglia, a partire dalla panetteria. Ma dove seguire il film in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Pane al limone con semi di papavero va in onda in prima serata e in prima TV su Canale 5 domenica 10 luglio 2022 alle ore 21:21. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Pane al limone con semi di papavero live streaming