Pane al limone con semi di papavero, storia vera?

Il film Pane al limone con semi di papavero è tratto da una storia vera? La pellicola, uscita nel 2021 con la regia di Benito Zambrano, va in onda in prima serata e in prima TV su Canale 5 domenica 10 luglio 2022 ed è tratta dall’omonimo romanzo di Cristina Campos. La storia è quella di due sorelle cresciute a Maiorca ma divide durante l’adolescenza che si ritrovano nuovamente sull’isola per gestire una misteriosa eredità. Ma quella narrata nel film è una storia vera? Scopriamolo insieme.

La storia vera dietro il film esiste?

Pane al limone con semi di papavero è il romanzo d’esordio di Cristina Campos e racconta di un’amicizia al femminile tra sorelle, nonostante segreti del passato che contagiano anche il presente. Le protagoniste sono Anna e Marina, che ormai si sono perse di vista. Hanno trascorso l’infanzia insieme a Mallorca ma da adolescenti sono state separate e sono cresciute in ambienti diversi. Anna, bionda e delicata, è rimasta sull’isola ed è bloccata in un matrimonio senza amore e felicità. Marina invece viaggia per il mondo siccome lavora per i Medici senza Frontiere per cui la sua casa è uno zaino in spalla. Ma quando scoprono di aver ereditato entrambe un mulino con panetteria, le due si ritrovano insieme sull’isola per capire come sbarazzarsene e soprattutto chi è la misteriosa donna che gliel’ha lasciato. La storia non è quindi tratta da eventi realmente accaduti.

Pane al limone con semi di papavero streaming e TV

Dove vedere la pellicola in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata domenica 10 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.