Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 17 settembre 2022, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, pellicola del 2015 diretta da Joe Wright, rivisitazione del classico Peter Pan di J. M. Barrie che porta sul grande schermo una origine alternativa della leggenda del bambino che non vuole crescere. Nel cast figurano Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried e il giovane Levi Miller nel ruolo di Peter Pan. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film.

Trama

Il film è una rivisitazione del racconto Peter Pan scritto da J. M. Barrie. Il film racconta di una donna che un giorno, nei pressi di Kensington, a Londra, abbandona un neonato davanti alle porte di un orfanotrofio, lasciandogli solo un ciondolo a forma di flauto e una lettera. Per dodici anni, il bambino di nome Peter (Levi Miller) non vede altro che le mura scure del suo orfanotrofio, fino al giorno in cui, nel bel mezzo dei bombardamenti, non viene rapito dalla nave pirata di Barbanera (Hugh Jackman) e trasportato, all’interno della prigione fatata della nave, fino all’Isola che non c’è. Nella prigione di Barbanera, Peter crea una sorprendente coalizione con un giovane pirata, James Uncino, e il suo buffo scagnozzo, Spugna. I tre insieme riescono a evadere e a fuggire dalla nave, purtroppo però, non rimangono liberi per molto. Presto, infatti, vengono catturati dagli indigeni dell’isola e dalla giovane Giglio Tigrato (Rooney Mara). Tra tutti i segreti che l’isola ancora nasconde, Peter riuscirà a capire chi è davvero e perché si trovi lì?

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è? Protagonisti sono Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, Garrett Hedlund, Nonso Anozie, Levi Miller, Cara Delevingne, Kathy Burke. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Levi Miller: Peter Pan

Hugh Jackman: Edward “Barbanera” Teach

Garrett Hedlund: Giacomo Uncino (James Hook)

Rooney Mara: Giglio Tigrato

Amanda Seyfried: Mary Darling

Adeel Akhtar: Spugna (Sam Smiegel)

Lewis MacDougall: Pennino

Cara Delevingne: Sirene

Nonso Anozie: Vescovo

Jack Charles: Piccola Pantera

Na Tae-joo: Kwahu

Kathy Burke: Madre Barnabas

Ami Metcalf: Sorella Thomas

Kurt Egyiawan: Murray

Paul Kaye: Mutti Voosht

Jack Lowden: Dobkin

Bronson Webbs: Steps

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in prima serata su Italia 1 oggi.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming il film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è? Appuntamento su Italia 1 questa sera – sabato 17 settembre 2022 – alle ore 21.20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo tramite MediasetPlay.