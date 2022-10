Chi è Pamela Prati, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Pamela Prati, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Pamela Prati, nata Pamela Pireddu, nasce a Ozieri, un paese in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958. Ha 4 fratelli: 3 maschi e una femmina di nome Maria. Nel 2016, Pamela ha cambiato ufficialmente il proprio cognome in Prati. L’infanzia della showgirl è travagliata: la madre di Pamela era vedova di guerra e ha dovuto crescere da sola i figli. Pamela ha dichiarato a Domenica In che la madre è una guerriera. Pamela è quindi costretta a numerosi sacrifici, inclusa l’adolescenza trascorsa a Tempio Pausania in un collegio di suore. Compiuti i 18 anni si trasferisce a Roma in cerca della propria indipendenza e si dedica interamente al suo sogno: quello di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Pamela incide anche alcuni dischi, che contengono dei singoli molto famosi, usati per le sigle televisive, come “Menalo”, “Que te la pongo”, Mocambo Strambo” e “Papelon”.

Durante i primi mesi del 2019, le riviste di Gossip si sono ampiamente interessate alle (presunte) vicende sentimentali di Pamela Prati. In occasione di un’ospitata a Domenica Live, Pamela racconta infatti a Barbara D’Urso di avere una relazione importante con un imprenditore edile romano, che lavora negli Stati Uniti e ha interessi in diversi altri Paesi del mondo, di nome Mark Caltagirone. Nel periodo successivo, Pamela dichiara addirittura che le nozze con Caltagirone sarebbero state fissate per il mese di maggio e che i due abbiano anche due bambini in affido. Sul web inizia però a circolare la voce che Mark Caltagirone non esista affatto, e i rumor si fanno sempre più insistenti quando Pamela annuncia lo slittamento delle nozze. Poi la “scoperta”: non esiste nessun Mark Caltagirone… Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.