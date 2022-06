Padrenostro streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, domenica 19 giugno 2022, va in onda in prima serata e prima TV Padrenostro, un film drammatico del 2020 presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia con protagonista Pierfrancesco Favino. La storia è diretta da Claudio Noce, il quale ha tratto ispirazione per una storia realmente accaduta a suo padre Alfonso Noce. Tornando al 14 dicembre del 1976, la trama racconta di Valerio, un bambino di dieci anni il cui mondo viene stravolto per sempre quando un gruppo di terroristi prova ad uccidere suo padre sotto i suoi stessi occhi. La spensieratezza dell’infanzia scompare in un battito di ciglia e Valerio è sconvolto dall’accaduto. Suo padre resta ferito dall’attentato, ma la famiglia si porterà dietro pesanti traumi. Quell’estate Valerio incontra Christian, un ragazzino di qualche anno più grande e molto diverso caratterialmente da lui, più ribelle ed enigmatico. Insieme scopriranno qual è il valore dell’amicizia. Ma dove seguire in diretta TV e live streaming Padrenostro? Scopriamolo insieme.

In TV

Prima di tutto, Padrenostro viene trasmesso per la prima volta in chiaro sui piccoli schermi e arriva su Canale 5 domenica 19 giugno 2022, a partire dalle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva del film è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può sintonizzarsi al tasto 105.

Padrenostro streaming

Ma non è disponibile soltanto in TV. Padrenostro è messo a disposizione anche degli utenti che preferiscono collegarsi in streaming. In che modo seguire la live? Facile, basterà accedere a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti fruibile tramite registrazione, che può avvenire tramite Facebook o Google, quindi social. Una volta effettuato il login si può scegliere il canale in diretta che vi interessa di più dal menù a tendina sulla sinistra. Inoltre la piattaforma è fruibile sia via desktop che tramite app.