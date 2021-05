Overdrive: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 3 maggio 2021, su Italia 1 in prima serata va in onda il film Overdrive, pellicola del 2017 diretta da Antonio Negret, con protagonisti Scott Eastwood, Freddie Thorp e Ana de Armas. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Overdrive? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Andrew e Garrett Foster sono due noti ladri di rare auto d’epoca. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937 battuta all’asta per oltre due milioni di dollari, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier minaccia la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare il ricatto del criminale e quindi rubare a Klemp la sua preziosissima Ferrari 250GTO del 1962. Escogiteranno un piano che li metterà a dura prova tra inseguimenti mozzafiato e spettacolari incidenti.

Overdrive: il cast del film

Ma qual è il cast del film Overdrive? La pellicola del 2017 diretta fa Antonio Negret, con protagonisti Scott Eastwood, Freddie Thorp e Ana de Armas. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Scott Eastwood: Andrew Foster

Freddie Thorp: Garrett Foster

Ana de Armas: Stephanie

Gaia Weiss: Devin

Clemens Schick: Max Klemp

Simon Abkarian: Jacomo Morier

Moussa Maaskri: Panahi

Joshua Fitoussi: Leon

Kaaris: Frank

Abraham Belaga: Laurent Morier

Anais Pedri: Clair

Lester Makedonsky: Rémy

Magne-Håvard Brekke: Kuhn

Frédéric Anscombre: Depaul

Pauk Mark Elliott: battitore d’asta

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Overdrive, questa sera – 3 maggio 2021 – dalle 21.20 su Italia 1.

Streaming e diretta tv

Il film va in onda in chiaro su Italia 1 oggi, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 21,20. È possibile seguire Overdrive anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.