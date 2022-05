Overdrive: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 30 maggio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Overdrive, film del 2017 diretto da Antonio Negret. Tra gli interpreti della pellicola, sceneggiata da Michael Brandt e Derek Haas, figurano Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas e Gaia Weiss. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel sud della Francia i fratellastri Foster, Andrew e Garrett sono esperti ladri d’auto d’epoca e vengono assunti per recuperare una Bugatti Tipo 57 SC Atlantic del 1937 appena battuta ad un’asta vinta dal noto mafioso e miliardario francese Jacomo Morier per 41 milioni di dollari. Una volta rubata l’auto, i fratelli vengono rapiti da Morier, che mostra loro la sua collezione di auto d’epoca. Proprio quando Morier sta per sparargli, i fratelli si offrono di completare la sua collezione rubando la Ferrari 250 GTO del 1962 posseduta da Max Klemp, giovane boss della ricca mafia berlinese che ha deciso di trasferirsi in Costa Azzurra. Morier accetta, ma chiede di completare il lavoro in una settimana. I fratelli mettono insieme una squadra di autisti, includendo Stephanie, la ragazza di Andrew, e la sua amica Devin. I due fratelli sono sorvegliati dal cugino di Morier, Laurent, e da due agenti dell’Interpol. Andrew dice a Garret che sarà il suo ultimo colpo perché vuole chiedere a Stephanie di sposarlo. Garret comincia una relazione con Devin, nonostante la sua ultima fidanzata gli avesse rubato una Ferrari mentre dormiva. I ragazzi, dopo aver conosciuto Max Klemp, pensano di fuggire, ma come sicurezza gli uomini di Morier rapiscono Stephanie mentre è al mercato a Marsiglia. Andrew e Garret arrivano al loro appartamento e Devin racconta del rapimento di Steph. Diretti alla casa di Morier per trovare Stephanie, si imbattono proprio in Jacomo che li porta dalla ragazza, tenuta in ostaggio sotto la ruota di una macchina. Andrew e Garret promettono di fare il lavoro per salvare Steph.

Overdrive: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Overdrive, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Scott Eastwood: Andrew Foster

Freddie Thorp: Garrett Foster

Ana de Armas: Stephanie

Gaia Weiss: Devin

Clemens Schick: Max Klemp

Simon Abkarian: Jacomo Morier

Moussa Maaskri: Panahi

Joshua Fitoussi: Leon

Kaaris: Frank

Abraham Belaga: Laurent Morier

Anais Pedri: Clair

Lester Makedonsky: Rémy

Magne-Håvard Brekke: Kuhn

Frédéric Anscombre: Depaul

Pauk Mark Elliott: battitore d’asta

Streaming e tv

Dove vedere Overdrive in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.