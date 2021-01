Quando torna in onda Otto e Mezzo: data e orario

Quando torna in onda Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7? Ve lo diciamo subito: il programma – fermatosi per le feste natalizie – tornerà in onda giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 20,30 sempre – ovviamente – su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Otto e mezzo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni dopo il tg a partire dalle ore 20,30 su La7 (canale 7 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

