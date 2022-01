Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa: trama, cast, storia vera, streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa, miniserie in due puntate (entrambe in onda stasera) sulla storia vera della giovane baronessa Ottilie Von Faber, una donna forte e determinata. La miniserie, trasmessa lo scorso anno su Rai 1, racconta la storia dell’imprenditrice e baronessa tedesca, erede della dinastia Faber-Castell. Di seguito la trama e il cast.

Trama

La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Storia vera

Come detto, Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa racconta una storia vera. L’azienda è stata fondata nel 1761 a Norimberga da Kasper Faber, ma il successo in termini economici e di riconoscimento del marchio avvenne intorno all’anno 1880. Ogni anno Faber-Castell produce due miliardi di matite in 120 diverse tonalità di colore. Da un giorno all’altro Ottilie, soprannominata Tilly, dovette gestire l’enorme eredità della famiglia e continuare il lavoro svolto fino ad allora. Il padre di Ottilie, Wilhelm von Faber, infatti, morì all’età di 42 anni a causa di un infarto. Per via di questo lutto non previsto, Lothar, il nonno, si trovò davanti ad una complicata decisione: quale persona sarebbe stata in grado di gestire il futuro dell’impresa di famiglia dopo la sua morte? La risposta che si diede fu Ottilie; ed è così che nel 1896, alla morte di Lothar von Faber, la ragazza iniziò a muovere i primi passi all’interno dell’economia aziendale della Faber (non ancora Faber-Castell). Lothar von Faber, prima di morire, aveva preso un’altra decisione molto importante per le sorti della famiglia e soprattutto dell’azienda. Il cognome Faber sarebbe dovuto rimanere anche in caso di matrimonio della nipote.

Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa: il cast

Abbiamo visto la trama e la storia vera della miniserie in onda stasera su Rai 3, ma qual è il cast di Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa? Tanti attori celebri come Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristin Suckow: Ottilie von Faber-Castell

Martin Wuttke: Lothar von Faber

Johannes Zirner: Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen

Hannes Wegener: Philipp von Brand zu Neidstein

Eleonore Weisgerber: Ottilie von Faber senior

Maren Eggert: Bertha von Faber

Jasmin Schwiers: Clarissa von Straaten

Lena Klenke: Anna Vasbender

Pit Bukowski: Johann Bürger

Franziska Wulf: Diana von Hirsch

Butz Ulrich Buse: Konrad von Brand

Leslie Malton: Elise Cramer-Klett

Streaming e tv

Dove vedere Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 12 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione on demand.