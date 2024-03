A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2024: l’orario della messa in onda in Italia

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo 2024 va in onda la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, che vedrà tra i candidati Io Capitano di Matteo Garrone. Dopo diversi anni, la cerimonia degli Oscar torna visibile sulla Rai, con la diretta su Rai 1 domenica sera a partire dalle 23.30, condotta da Alberto Matano. La cerimonia di premiazione dall’iconico Dolby Theatre di Los Angeles è affidata a Jimmy Kimmel, che sarà affiancato da molti divi di Hollywood che saliranno sul palco per proclamare i vincitori delle varie categorie. Da Chris Hemsworth a Jennifer Lawrence, passando per Michael Keaton e altri. La vera e propria premiazione però inizierà “solo” intorno alle ore 2 della notte italiane. Con la fine dell’evento prevista per la tardissima notte italiana.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la notte degli Oscar 2024, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La cerimonia di premiazione degli Oscar non sarà trasmessa su Sky, poiché non ha rinnovato i diritti. Sarà dunque la Rai a seguire l’evento con uno speciale di Alberto Matano dalle 23.30 di Rai 1 di domenica 10 marzo 2024. Ospiti Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. Collegato dal Tappeto Rosso degli Academy Awards, invece, l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga racconterà al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali presenti. Diretta streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet.