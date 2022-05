Orsini: “In Europa ripongo le mie speranze in Macron, in Italia in Giuseppe Conte” | VIDEO

Orsini: “Ripongo le mie speranze in Macron e Giuseppe Conte” | VIDEO

“Quando parla Macron io mi sento rincuorato, ripongo le mie speranze in lui e Giuseppe Conte”: lo ha dichiarato il docente Alessandro Orsini nel corso di Cartabianca, il programma d’approfondimento in onda su Rai 3 nella serata di martedì 10 maggio.

In collegamento dal Teatro Sala Umberto di Roma, dove il professore della Luiss ha raccontato la sua verità sulla guerra in Ucraina, Orsini ha elogiato le dichiarazioni di Macron, il quale, il giorno precedente, aveva dichiarato che non bisognava umiliare Putin e la Russia.

“Le parole di Macron sono importantissime con un profondo significato politico. Queste parole, che io potrei definire ‘antiamericane’, sono un messaggio a Putin. Macron vuole far sapere al presidente russo che l’Europa non vuole una guerra eterna con la Russia”.

“Quando parla Macron io mi sento rincuorato, in questo momento io ripongo le mie speranze in Macron, in Italia le ripongo in Giuseppe Conte. Se domani Letta rilasciasse dichiarazioni simili a quelle di Conte io metterei manifesti di ringraziamenti ovunque perché non ho posizioni ideologiche o pregiudizi nei confronti di nessuno”.

“In questo momento gli uomini più illuminati che abbiamo sono in Italia Giuseppe Conte e in Europa Emmanuel Macron per una serie di ragioni documentate che ho esposto chiaramente”.