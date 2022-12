L’oroscopo di Paolo Fox 2023 streaming e diretta tv: dove vederlo e quando

Ci siamo: con l’arrivo dell’anno nuovo i telespettatori italiani potranno conoscere l’oroscopo di Paolo Fox 2023 in diretta tv e live streaming. Anche quest’anno infatti su Rai 2 torna l’atteso appuntamento con le previsioni del noto astrologo. La rubrica andrà in onda nell’ultima puntata dell’anno de I Fatti vostri, ma non solo. Ancora una volta gli spettatori potranno ascoltare le previsioni segno per segno e scoprire cosa le stelle hanno in programma per loro. Dove vedere l’oroscopo di Paolo Fox 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le previsioni dell’astrologo andranno in onda venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 11,10, su Rai 2 nel corso della trasmissione I Fatti Vostri. Ma non solo. Paolo Fox sarà infatti anche tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In in onda su Rai 1 il 1 gennaio 2023. Come ormai da tradizione, anche quest’anno l’astrologo Paolo Fox presenterà agli spettatori le sue previsioni corredate da grafici. Per ciascuno dei 12 segni zodiacali, sarà possibile conoscere l’andamento mensile delle tre aree di interesse principali: fortuna, lavoro e amore. In più, verrà stilata anche la classifica dei segni più fortunati del 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Inoltre, qualche ora dopo la messa in onda su Rai 2, su YouTube si potrà recuperare il video delle previsioni di Fox per il nuovo anno. In attesa di conoscere nel dettaglio le previsioni, Paolo Fox è uscito in libreria con il suo consueto libro: qui le anticipazioni sull’oroscopo di Paolo Fox 2023.