Ondata calda: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Ondata calda, film diretto da Ernie Barbarash con Kat Graham e Merritt Patterson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Thriller ricco di passione con Kat Graham (la Bonnie Bennett di “The Vampire Diaries”) e Merritt Patterson (Ophelia Pryce in “The Royals”). La bella e ambiziosa Claire incontra l’intrigante Eve e scatta una forte attrazione. Scoprirà che è la moglie del suo capo, un potente uomo d’affari, ritrovandosi avviluppata in una torbida rete di seduzione.

Ondata calda: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ondata calda, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sebastian Roché

David Lewis

Kayla Wallace

Kat Graham

Merritt Patterson

Cardi Wong

Roger R. Cross

Aren Buchholz

Andres Collantes

Chris Cope

Streaming e tv

Dove vedere Ondata calda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 2 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.