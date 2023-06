Chi è Olimpia Cagnola, la moglie di Adriano Aragozzini ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Olimpia Cagnola, la moglie di Adriano Aragozzini ospite a Oggi è un altro giorno? Olimpia Cagnola è la terza moglie del famoso manager e produttore discografico Adriano Aragozzini. Dalla storia d’amore con la sua terza consorte sono nati i figli Adriano Jr., Gioia e Gigliola. Quest’ultima è morta all’età di 23 anni per una terribile malattia: la leucemia. Stessa sorte è toccata alla seconda moglie di Aragozzini, venuta a mancare nel 1993 per via di un tumore.

La vita sentimentale del noto produttore è stata piuttosto movimentata, al di là del rapporto con Olimpia, con cui appunto ha trovato un equilibrio differente rispetto ai rapporti precedenti. Adriano Aragozzini infatti è sempre stato un personaggio piuttosto goliardico e spregiudicato, soprattutto nei confronti della donne: il suo nome in passato è stato accostato a quello di Tina Turner, oltre ad essere avvicinato a Miss Mondo.

Oltre alla moglie Olimpia Cagnola, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella sua vita sentimentale, ci sono tante altre donne a cui Adriano Aragozzini è stato legato, almeno da un punto di vista professionale. Tra queste Iva Zanicchi, che a suo tempo è riuscito a portare in Iran, facendola esibire di fronte allo Scià. “C’era proprio un’altra mentalità, nelle case discografiche e fra i cantanti. Si investiva, si traducevano le canzoni che venivano sottoposte ai big boss americani”, ha raccontato Aragozzini a La Repubblica.

“Se oggi dici, anche a un principiante, di fare promozione gratis all’estero non ci viene – ha aggiunto -. Perché è provinciale, non vuol imparare le lingue, non capisce che il vero investimento di una carriera dev’essere internazionale. E poi non ci sono più manager come me. Infatti oggi abbiamo solo quattro artisti veramente famosi nel mondo: Bocelli, Ramazzotti, Pausini e Tiziano Ferro”.