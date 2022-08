Oggi sposi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, domenica 14 agosto 2022, va in onda Oggi sposi. Il film è una commedia sentimentale italiana uscita nel 2009 e diretta da Luca Lucini. Il protagonista è un giovanissimo Luca Argentero ed è stato riconosciuto prodotto d’interesse culturale nazionale dalla Direzione generale per il cinema del Ministero peri Beni e le attività culturali. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Vediamo la trama di Oggi sposi. Il film racconta di un poliziotto pugliese che deve sposare una ragazza indù. I genitori di entrambi non approvano questa unione perché vogliono che entrambi i figli rispettino le tradizioni di famiglia. Il padre di Nicola è un contadino che vorrebbe un matrimonio cattolico celebrato nel paesino pugliese in cui vive. Il pader di lei è un ambiasciatore indiano in Italia e non vuole cedere alle richieste della controparte, vuole una festa nuziale di rito indù per sua figlia. Un altro problema è la componente economica. Così i due futuri sposi scelgono di imbucarsi alle nozze di una soubrette e un magnate della finanza.

Oggi sposi: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo chi fa parte del cast. Come già annunciato, il protagonista è Luca Argentero che interpreta Nicola Impanato. Ecco l’elenco degli attori e dei relativi personaggi:

Luca Argentero: Nicola Impanato

Dario Bandiera: Salvatore Sciacca

Isabella Ragonese: Chiara Malagò

Moran Atias: Alopa

Carolina Crescentini: Giada

Filippo Nigro: Fabio Di Caio

Francesco Montanari: Attilio Panecci

Gabriella Pession: Sabrina Monti

Michele Placido: Sabino Impanato

Renato Pozzetto: Renato Di Caio

Lunetta Savino: Violetta Abbatescianni in Impanato

Hassani Shapi: l’ambasciatore

Francesco Pannofino: Peppino Impanato

Caterina Guzzanti: poliziotta Ghedini

Vitalba Andrea: madre di Salvatore

Stefano Bicocchi: poliziotto Capuozzo

Angela Favella: ragazza bouquet

Angelo Pisani: stilista

Sandro Ghiani: cuoco

Aldo Coppola: Parrucchiere

Marilise Blasi: ragazza della taranta

Sergio Friscia: mafioso

Sandro Dori: don Augusto

Streaming e TV

Dove vedere Oggi sposi in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata domenica 14 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.