Oggi è un altro giorno non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi, lunedì 24 gennaio 2022, su Rai 1 non va in onda Oggi è un altro giorno? Il programma di Serena Bortone non verrà trasmesso per lasciare spazio allo speciale del Tg1 condotto da Monica Maggioni (direttrice del tg) con tanti ospiti – tra cui anche Serena Bortone – per seguire Live l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella al Quirinale.

Quando torna

Ma quando torna Oggi è un altro giorno? Le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno in onda già domani, martedì 25 gennaio 2022, alla solita ora.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Oggi è un altro giorno non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.