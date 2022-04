Sirene di allarme a Odessa, Giletti si rifiuta di interrompere la diretta: “Don’t worry, be happy” | VIDEO

“Stiamo qui, siamo in diretta e non rientro in hotel. Don’t worry, be happy“, così Massimo Giletti durante il collegamento in diretta da Odessa per la trasmissione ‘Non è l’Arena’. Invitato più volte dagli addetti alla sicurezza a rientrare nell’albergo a causa dell’allarme che lui stesso udiva in sottofondo, il conduttore di La7 si è rifiutato di interrompere la diretta. Probabilmente ignaro di essere in onda con il microfono acceso, Giletti ha anche aggiunto “non rompere i c…”.